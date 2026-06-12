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DPolG Niedersachsen: DPolG Niedersachsen fordert moderne Trauma-Erstversorgung für Polizeikräfte

IFAK mit Tourniquet, Israeli-Bandage und Beatmungstuch muss zur persönlichen Einsatzausstattung gehören

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Hannover (ots)

Hannover, 12.06.2026 - Die Deutsche Polizeigewerkschaft Niedersachsen fordert, alle operativ eingesetzten Polizeikräfte mit einem persönlichen Individual First Aid Kit, kurz IFAK, auszustatten. Dieses soll mindestens ein Tourniquet zur schnellen Blutstillung, eine Israeli-Bandage beziehungsweise einen modernen Notfalldruckverband sowie ein Beatmungstuch enthalten.

Die geopolitische Bedrohungslage und die polizeiliche Einsatzrealität haben sich deutlich verändert. Terroristische Gefahrenlagen, Amoktaten, Messerangriffe, mögliche Anschläge und Sabotageakte sowie das weiterhin hohe Niveau der Gewalt gegen Einsatzkräfte zeigen: Polizeikräfte müssen in die Lage versetzt werden, sich selbst, Kolleginnen und Kollegen sowie andere Verletzte in den ersten entscheidenden Minuten wirksam zu versorgen.

"Wir reden hier nicht über Komfortausstattung, sondern über Überlebensausstattung", erklärt der Landesvorsitzende der DPolG Niedersachsen, Patrick Seegers. "Unsere Kolleginnen und Kollegen gehen täglich in dynamische und kaum vorhersehbare Lagen. Wenn der Staat seine Beschäftigten diesen Gefahren aussetzt, hat er die Pflicht, ihnen die bestmögliche Ausstattung für Eigenschutz und Erstversorgung mitzugeben."

Die moderne Traumaversorgung setzt längst andere Standards als klassische Erste-Hilfe-Konzepte. Bei lebensbedrohlichen Blutungen können wenige Minuten über Leben und Tod entscheiden. Insbesondere bei Messer-, Schuss- und Explosionsverletzungen oder schweren Unfalllagen muss kritischer Blutverlust unmittelbar kontrolliert werden können - gerade dann, wenn der Rettungsdienst eine dynamische oder noch nicht vollständig gesicherte Einsatzstelle noch nicht erreichen kann.

Der stellvertretende Landesvorsitzende der DPolG Niedersachsen und Rettungsassistent Christian-Tobias Gerlach betont: "Kritische Blutungen haben in der präklinischen Versorgung höchste Priorität. Ein Tourniquet ist kein militärisches Accessoire, sondern ein anerkanntes medizinisches Hilfsmittel zur schnellen Blutungskontrolle. Wer schwer verletzt ist, braucht in den ersten Minuten keine Symbolpolitik, sondern Material, Ausbildung und Handlungssicherheit."

Positiv bewertet die DPolG Niedersachsen, dass die Polizei Niedersachsen in den Polizeibehörden bereits Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter einstellt, die taktische Medizin unterrichten. Das stärkt die Fachkompetenz und entlastet zugleich die nebenamtlich tätigen Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter in den regulären Einsatzhundertschaften, Aufrufhundertschaften und Spezialeinheiten.

Diese vorhandene Kompetenz muss nun konsequent genutzt werden, um landesweit einheitliche Standards für Ausbildung und Ausstattung zu schaffen. Eine Vorhaltung des Materials allein im Streifenwagen oder auf der Dienststelle reicht nicht aus. Das IFAK muss als persönliche Einsatzausstattung körpernah, schnell erreichbar und möglichst einheitlich an Koppel oder Schutzweste getragen werden.

Dass diese Ausstattung Leben retten kann, zeigen Beispiele aus Deutschland bereits deutlich. In Nordrhein-Westfalen konnten Polizeibeamte in Paderborn mithilfe von Tourniquets zwei Menschenleben retten.

"Die Bedrohungslage hat sich verändert, die medizinischen Standards haben sich verändert - jetzt muss die Ausstattung folgen", so Seegers abschließend. "Das Land Niedersachsen muss kurzfristig ein einheitliches Konzept umsetzen. Dazu gehören persönliche IFAK sowie verbindliche und regelmäßig wiederkehrende Trainings zur taktischen Verwundetenversorgung."

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