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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randaliererin - Rollerdiebe

Iserlohn (ots)

Eine alkoholisierte Frau hat gestern Nachmittag mehrere Polizeieinsätze ausgelöst, weil sie an der Soenneckenstraße randalierte, umherschrie und sich auf die Straße legte. Alle Versuche der Polizei, die Frau zu beruhigen, scheiterten. Schließlich musste sie zu ihrem Selbstschutz in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen wehrte sie sich und griff die Polizisten an, u.a., in dem sie versuchte, einen Polizisten zu beißen. Sie verbrachte die Nacht in einer Zelle und schlief dort ihren Rausch aus. Nun wird gegen sie wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Drei Iserlohner (17-18 Jahre) stehen im Verdacht, vergangene Nacht einen Roller geklaut zu haben. Zeugen riefen die Polizei gegen halb eins zur Bleichstraße, weil sie das Fahrzeug dort Richtung Burgweg schoben. Wie sich herausstellte, war es gestohlen. Polizisten stellten die Beute sicher und schrieben Anzeigen wegen Diebstahls gegen die Tatverdächtigen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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