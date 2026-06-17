POL-MK: Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Iserlohn (ots) - Eine alkoholisierte Frau hat gestern Nachmittag mehrere Polizeieinsätze ausgelöst, weil sie an der Soenneckenstraße randalierte, umherschrie und sich auf die Straße legte. Alle Versuche der Polizei, die Frau zu beruhigen, scheiterten. Schließlich musste sie zu ihrem Selbstschutz in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen wehrte sie sich und griff die Polizisten an, u.a., in dem sie versuchte, einen ...

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