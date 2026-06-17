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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Menden (ots)

Korrektur Wochentage: Nach einer Verkehrsunfallflucht sucht die Polizei Zeugen: Oberm Rohlande wurde zwischen Montagnachmittag, gegen 17 Uhr, und Dienstagabend, gegen 19 Uhr, ein am Fahrbahnrand parkender schwarzer Golf beschädigt. Als der Halter zu seinem Fahrzeug kam, stellte er Schäden an Spiegel und Radkasten fest, die sich auf schätzungsweise 2000 Euro summieren. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne den Schaden zu regulieren. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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