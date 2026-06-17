Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Räuberische Erpressung: Zeugen gesucht

Lüdenscheid (ots)

Ein 17-jähriger Lüdenscheider wurde letzte Woche Freitag, gegen 11.15 Uhr, Opfer einer räuberischen Erpressung. Auf der Bahnhofstraße in Gehrichtung Christuskirche begegnete ihm etwa auf Höhe der Mathildenstraße ein bisher unbekannter Täter. Er baute sich auf für sein Opfer bedrohliche Weise vor diesem auf und fragte nach Geld. Der Lüdenscheider händigte das Geld aus, woraufhin der Täter seinen Weg Richtung Knapper Straße fortsetzte. Er beobachtete, wie der Unbekannte dieselbe Masche bei einer weiteren Person anwandte. Die Personalien des zweiten, möglicherweise auf dieselbe Weise beraubten Mannes liegen bisher nicht vor. Der Täter war männlich, 40-45 Jahre alt, etwa 180 cm groß, hatte kurze schwarze Haare und trug eine beige Jacke. Die Polizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung und sucht Zeugen sowie den zweiten möglicherweise bestohlenen Mann. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen.

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