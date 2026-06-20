Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Heizungskeller - Zeugenaufruf

Ichtershausen (Ilm-Kreis) (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte Zutritt in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses der Schulstraße in Ichtershausen.

Beim Einbruch wurde nicht nur ein Fenster beschädigt, sondern auch die Reglereinheit der Heizungsanlage im Heizungsraum.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 600 Euro geschätzt. Entwendet wurde nichts.

Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0153877/2026 entgegen. (tb)

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