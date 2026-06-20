LPI-GTH: Unter Alkoholeinfluss gefahren

Tonna - Landkreis Gotha (ots) - Am späten Freitagabend befuhr ein Hyundai-Fahrer mit seinem Pkw gegen 23.45 Uhr die B176 aus Gräfentonna kommend in Richtung Bad Langensalza. Dabei überholte der 26-Jährige einen Traktor Deutz und übersah dabei den entgegenkommenden Motorradfahrer einer Zhejiang 650TR. Der 46-jährige Motorradfahrer wich nach rechts aus und kam dabei zu Fall. Dadurch erlitt er leichte Verletzungen und wollte sich im Anschluss an die Unfallaufnahme ...

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