LPI-GTH: Unter Alkoholeinfluss gefahren
Gotha - Landkreis Gotha (ots)
Eine gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung ergab in den frühen Morgenstunden des 20.06.2026 bei einem 55-jährigen VW-Fahrer einen Wert von 0,25mg/l (0,5 Promille). Dieser Fahrer war zuvor in der Kindleber Straße angehalten und kontrolliert worden. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren, wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (av)
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