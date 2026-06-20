Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw in Brand gesetzt - Zeugenaufruf

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am frühen Samstag Morgen, kurz nach 03 Uhr, begaben sich zwei bis drei derzeit Unbekannte zu einem geparkten Pkw BMW X5 Am Himmelreich in Arnstadt.

Der BMW wurde auf unbekannte Art und Weise in Brand gesetzt. Ein davor parkender Ford Transporter erlitt durch den Brand des BMW ebenfalls hohen Sachschaden. Der BMW brannte vor Ort völlig aus.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 14.000 Euro. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Fahrzeuge verhindert werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen zur Tatzeit im benannten Bereich beobachten konnten.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gotha (Tel. 03621 780) unter Angabe der Hinweisnummer 0153833/2026 entgegen. (tb)

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