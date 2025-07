Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand an Wohnhaus verursacht Schaden

Gera (ots)

Gera. Am Sonntagnachmittag (13.07.2025) gegen 15:20 Uhr geriet in der Gessentalstraße ein Blechschuppen in Brand. Der Schuppen befand sich in unmittelbarer Nähe zur Fassade eines Wohnhauses einer 50-Jährigen. Das Feuer griff teilweise auf die Hauswand über. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte der Brand jedoch gelöscht und Schlimmeres verhindert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf einen hohen dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachtes einer Brandstiftung gegen eine bislang unbekannte Person. Hinweise auf die Identität des Verursachers liegen derzeit nicht vor. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 zu melden. (Bezugsnummer: 0180742/2025) (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell