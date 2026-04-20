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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl aus mehreren Fahrzeugen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen Samstag und Sonntag kam es im Stadtteil Neckarwimmersbach zu einer Serie von Diebstählen aus geparkten Autos.

Eine unbekannte Täterschaft durchsuchte hierbei mindestens zehn Autos. Der genaue Diebstahlschaden kann noch nicht beziffert werden und ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, welche durch das Polizeirevier Eberbach übernommen wurden. Die geöffneten Autos waren nach derzeitigem Kenntnisstand unverschlossen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eberbach unter der Telefonnummer 06271/ 92110-0 zu melden.

Die Polizei appelliert eindringlich an alle Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter:

   - Schließen Sie Ihr Fahrzeug immer ab - auch bei kurzer 
     Abwesenheit
   - Lassen Sie keine Wertsachen sichtbar im Fahrzeug liegen
   - Kontrollieren Sie, ob tatsächlich alle Türen und Fenster 
     verschlossen sind

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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