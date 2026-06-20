Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken mit Pkw an der Tankstelle "Nachschub" besorgt

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag Morgen, gegen 04:30 Uhr, kontrollierten Beamte der PI Arnstadt-Ilmenau einen VW Touran in der Bücheloher Straße in Ilmenau.

Der 45jährige ukrainische VW-Fahrer versorgte sich zuvor an einer ansässigen Tankstelle mit alkoholischen Getränken.

Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 1,82 Promille.

Es erfolgte die Blutentnahme im Krankenhaus, die Beschlagnahme des Führerscheines, die Unterbindung der Weiterfahrt und die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (tb)

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