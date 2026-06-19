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POL-WI: Falschfahrer auf der A671 Richtung Mainz gestellt

Wiesbaden (ots)

(Sc) Die Autobahnpolizei Wiesbaden konnte am frühen Freitagabend des 19.06.2026 um 19:47 Uhr einen Falschfahrer auf der A671, Richtungsfahrbahn Mainz bei Mainz-Kastel stellen.

Am 19.06.2026 um 19:47 Uhr gingen erste Meldungen über einen Falschfahrer auf der A671, Richtungsfahrbahn Mainz ein. Ein PKW fuhr hier auf dem linken Fahrstreifen entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, so dass andere Verkehrsteilnehmer ausweichen mussten.

Zwei Funkstreifen der Autobahnpolizei Wiesbaden konnten den Falschfahrer stoppen. Es handelte sich um einen 78-jährigen Deutschen, der in seinem grauen Ford Kuga vermutlich an der Anschlussstelle Hochheim-Süd falsch auf die Autobahn auffuhr. Die ersten entgegenkommenden Kraftfahrzeuge mussten ausweichen, es kam aber glücklicherweise zu keinem Verkehrsunfall.

Im weiteren Verlauf bemerkte der 78-Jährige, dass er falsch fuhr und fuhr mit sehr geringer Geschwindigkeit dann aber auf dem linken Fahrstreifen weiter, so dass weitere Kraftfahrzeuge ausweichen mussten.

Die zwei eingesetzten Funkstreifen der Autobahnpolizei Wiesbaden stoppten zunächst den Verkehr und konnten nach kurzer Zeit das Auto des 78-Jährigen und diesen selbst von der Autobahn geleiten. Alkohol oder Drogen lagen zwar nicht vor, dennoch wurde eine Blutentnahme wegen des Verdachts der Medikamenten-Einnahme durchgeführt. Das Auto und der Führerschein des Mannes wurden sichergestellt.

Die Autobahnpolizei Wiesbaden bittet in diesem Zusammenhang darum, dass sich Autofahrer, die durch das Falschfahren des 78-Jährigen gefährdet wurden, auf der Autobahnpolizei Wiesbaden melden. Die Telefonnummer hierfür lautet: 0611 345 4140.

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