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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Sachbeschädigung durch Graffiti-
Hakenkreuz-Schmierereien

Nordhorn (ots)

Im Stadtgebiet von Nordhorn kam es in der Zeit vom 30.05.2026 (19:00 Uhr) bis 31.05.2026 (09:00 Uhr) zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti- / Hakenkreuz-Schmierereien etc. Neben Stromverteilerkästen wurden auch Pkw beschmiert. Insgesamt wurden Hakenkreuze, männliche Geschlechtsteile und offenbar das Logo des Fußballvereins "Werder Bremen" aufgesprüht. Dabei wurde weiße, rote und grüne Sprühfarbe verwendet. Die Tatorte befinden sich auf dem Parkplatz des Neumarkts, in der Burgstraße und auch in der Bernhard-Niehues-Straße. Der Sachschaden beläuft sich auf einen mindestens mittleren vierstelligen Betrag. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Nordhorn unter 05921 / 309-0 in Verbindung zu setzen. /eot

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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