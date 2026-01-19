PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen an der Fils - Gebäudeschaden durch Schwelbrand
Am Sonntag rückte die Feuerwehr in Eislingen/Fils zu einer brennenden Gartenhütte aus.

Ulm (ots)

Kurz nach 23.45 Uhr rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei in die Turnhallestraße aus. Dort kam es zum Schwelbrand an einer Gartenhütte. Der Brand hatte sich wohl durch einen gemauerten Grill, welcher direkt an der Holzwand der Gartenhütte verbaut ist und am Sonntagnachmittag zuletzt benutzt wurde, entfacht. Die Feuerwehr aus Eislingen war mit fünf Fahrzeugen und 21 Personen im Einsatz und löschten den Schwelbrand. Dadurch konnte ein Übergreifen des Brandes auf ein angrenzendes Gebäude verhindert werden. Die Polizei Eislingen schätzt den Schaden an der Hütte auf rund 1.000 Euro.

++++0105599

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

