Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Kupferdiebstahl an Kirchengemeinde - Polizei sucht Zeugen

Emlichheim (ots)

Zwischen Freitag, dem 29.05.2026, 12:00 Uhr, und Donnerstag, dem 04.06.2026, 08:00 Uhr, kam es an der Hauptstraße in Emlichheim zu einem Diebstahl.

Bislang unbekannte Täter begaben sich auf das Grundstück einer Kirchengemeinde und entwendeten dort etwa 60 Meter Winkelbleche aus Kupfer.

Der entstandene Schaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

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