Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Zwei Leichtverletzte bei Frontalzusammenstoß

Neuenhaus (ots)

Am Mittwoch, den 03.06.2026, kam es gegen 16:55 Uhr auf der Bimolter Straße (K12) in Neuenhaus zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 55-jähriger Fahrer eines Mercedes die Bimolter Straße aus Richtung Veldhausen kommend in Richtung Nordhorn. Im Bereich einer Kurve geriet ein entgegenkommender 22-jähriger Fahrer eines Mercedes Vito aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 22-jährige Fahrer sowie der 55-jährige Fahrer wurden leicht verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Ein 52-jähriger Beifahrer im Mercedes Vito blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

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