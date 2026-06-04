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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Zwei Leichtverletzte bei Frontalzusammenstoß

Neuenhaus (ots)

Am Mittwoch, den 03.06.2026, kam es gegen 16:55 Uhr auf der Bimolter Straße (K12) in Neuenhaus zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 55-jähriger Fahrer eines Mercedes die Bimolter Straße aus Richtung Veldhausen kommend in Richtung Nordhorn. Im Bereich einer Kurve geriet ein entgegenkommender 22-jähriger Fahrer eines Mercedes Vito aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 22-jährige Fahrer sowie der 55-jährige Fahrer wurden leicht verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Ein 52-jähriger Beifahrer im Mercedes Vito blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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