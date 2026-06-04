Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Autofahrerin bei Unfall schwer verletzt

Papenburg (ots)

Am Mittwoch, den 03.06.2026, kam es gegen 21:00 Uhr auf der Gutshofstraße in Papenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 30-jährige Autofahrerin schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Frau mit ihrem Pkw die Gutshofstraße aus Richtung Aschendorfermoor kommend in Fahrtrichtung Papenburg. Als ein Hase die Fahrbahn überquerte, wich die Fahrerin dem Tier aus. Dabei kam sie nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum.

Die 30-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

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