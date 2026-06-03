Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Ringe
Esche - Kupferkabel von Baustellen der Bentheimer Eisenbahn entwendet - Polizei prüft Zusammenhang
Ringe / Esche (ots)
In Ringe und Esche kam es in den vergangenen Tagen zu Diebstählen von Kupferkabeln von Baustellen der Bentheimer Eisenbahn. Die Polizei prüft derzeit einen möglichen Zusammenhang zwischen den Taten.
Zwischen Montag, dem 01.06.2026, 18:00 Uhr, und Dienstag, dem 02.06.2026, 10:35 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter an der Straße "Hollweg" in Ringe mehrere hundert Meter Kupferkabel von einer Baustelle. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.
Ein weiterer Diebstahl ereignete sich zwischen Montag, dem 25.05.2026, und Dienstag, dem 02.06.2026, an der Straße "Zum Escher Feld" in Esche. Auch dort durchtrennten unbekannte Täter Kupferkabel und entwendeten mehrere hundert Meter.
Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Taten beziehungsweise möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 zu melden.
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Christopher Degner
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