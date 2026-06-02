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POL-EL: Langen - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 62-Jähriger - Polizei veröffentlicht weitere Bilder

POL-EL: Langen - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 62-Jähriger - Polizei veröffentlicht weitere Bilder
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Langen (ots)

Die Polizei sucht weiterhin nach der vermissten 62-jährigen Lioba Knue aus Langen.

Bereits seit Freitag, dem 15.05.2026, gegen 15:30 Uhr, wird die Frau vermisst. Sie verließ zuletzt mit einem grauen Mercedes-Benz GLK 220 mit dem Kennzeichen EL-SK 460 die Gerstener Straße in Langen. Im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung veröffentlicht die Polizei nun weitere Bilder des Fahrzeugs der Vermissten und bittet weiterhin um Hinweise zu ihrem möglichen Aufenthaltsort beziehungsweise zum Aufenthaltsort des Fahrzeugs.

Wer Lioba Knue gesehen hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/6278224

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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