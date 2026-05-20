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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Langen - Öffentlichkeitsfahndung: Lioba Knue vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

POL-EL: Langen - Öffentlichkeitsfahndung: Lioba Knue vermisst - Polizei bittet um Mithilfe
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Langen (ots)

Seit Freitag, 15.05.2026, gegen 15:30 Uhr, wird die 62-jährige Lioba Knue aus Langen vermisst. Sie verließ zuletzt mit ihrem grauen Mercedes-Benz GLK 220 mit dem Kennzeichen EL-SK 460 die Gerstener Straße, 49838 Langen.

Wer Lioba Knue gesehen hat oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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