Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Polizei sucht wichtigen Zeugen nach Körperverletzung

Nordhorn (ots)

Bereits am Samstag, den 30.05.2026, kam es gegen 11:47 Uhr an der Bentheimer Straße in Nordhorn zu einem Vorfall, bei dem ein 55-jähriges Opfer leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Beschuldigter das Opfer von hinten an beiden Oberarmen festgehalten und dadurch dessen Fortbewegung verhindert haben. Das Opfer erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Erst durch das Eingreifen eines bislang unbekannten Zeugen ließ der Beschuldigte von dem Opfer ab. Dieses konnte sich daraufhin lösen und flüchten.

Bei dem gesuchten Zeugen handelt es sich um einen etwa 40 Jahre alten Mann mit Bart, der zur Tatzeit als Fußgänger unterwegs war und den Beschuldigten angesprochen haben soll.

Die Polizei bittet insbesondere diesen Zeugen, sich zu melden. Auch weitere Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 in Verbindung zu setzen.

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