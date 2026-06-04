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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Diebstahl auf Baustelle - Polizei sucht Zeugen

Geeste (ots)

Zwischen Dienstag, dem 02.06.2026, 19:00 Uhr, und Mittwoch, dem 03.06.2026, 07:30 Uhr, kam es an der Georg-Klasmann-Straße in Geeste zu einem Diebstahl auf einer Baustelle.

Bislang unbekannte Täter befuhren mit einem Fahrzeug das Baustellengelände und entwendeten dort mehrere Bauutensilien. Nach bisherigen Erkenntnissen wogen einzelne entwendete Gegenstände bis zu 500 Kilogramm.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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