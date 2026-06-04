Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Heckscheibe eines Pkw eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Haren (ots)

Zwischen Freitag, dem 29.05.2026, 18:00 Uhr, und Samstag, dem 30.05.2026, 12:00 Uhr, kam es im Bereich Hünteler Schleuse in Haren zu einer Sachbeschädigung an einem blauen VW Transporter.

Bislang unbekannte Täter beschädigten die Heckscheibe des Fahrzeugs. Die Scheibe wurde nach bisherigen Erkenntnissen eingeschlagen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

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