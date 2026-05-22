Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Zusammenstoß im Begegnungsverkehr - Beteiligter flüchtete

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 20.5.2026 ereignete sich gegen 14.00 Uhr ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf der Landstraße 585 zwischen Albersloh und Drensteinfurt. Ein 62-jähriger Telgter befuhr mit seinem schwarzen Mercedes Benz die L 585 in Richtung Drensteinfurt, als ihm eine Fahrzeugkolonne entgegen kam. Es gab einen lauten Knall, als offensichtlich der Spiegel des Autos des Telgters mit dem Spiegel eines vermutlich weißen Mercedes Sprinters aneinander stießen. An dem Pkw des 62-Jährigen entstand neben dem Spiegelschaden noch Lackschaden. Am Unfallort wurde die Spiegelkappe des mutmaßlich beteiligten Fahrzeugs gefunden und sichergestellt. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug - vermutlich einem weißen Mercedes Sprinter - machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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