LPI-GTH: Fahrrad entwendet- Zeugenaufruf
Arnstadt (ots)
Bisher unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 20.06.2026, 20:15 - 210.6.2026, 00:10 Uhr ein Mountainbike der Marke Cube im Wert von ca. 4000,- Euro. Hierzu wurde das Faltschloss, mit welchem das Fahrrad in Arnstadt, Am Bahnhof angeschlossen war, auf unbekannte Weise geöffnet und in der Folge das Fahrrad mitgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Bezugsnummer 0154096/2026 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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