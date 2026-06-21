Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots)

Ein 38-jähriger Mann wurde am Samstag gegen 15.00 Uhr mit seinem E-Scooter in der Hohenkirchener Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht versichert war. Zudem schlug ein Drogenvortest gleich auf mehrere Drogen an, so dass der Fahrer in ein Krankenhaus gebracht wurde, wo ihm zu Beweiszwecken Blut entnommen wurde. Entsprechende Verfahren wurden durch die Polizeibeamten eingeleitet. (av)

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