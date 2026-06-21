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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots)

Ein 38-jähriger Mann wurde am Samstag gegen 15.00 Uhr mit seinem E-Scooter in der Hohenkirchener Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht versichert war. Zudem schlug ein Drogenvortest gleich auf mehrere Drogen an, so dass der Fahrer in ein Krankenhaus gebracht wurde, wo ihm zu Beweiszwecken Blut entnommen wurde. Entsprechende Verfahren wurden durch die Polizeibeamten eingeleitet. (av)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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  • 21.06.2026 – 14:05

    LPI-GTH: Transporter gestohlen

    Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Im Zeitraum vom 19. zum 20. Juni wurde ein in der Brieglebstraße abgestellter Transporter der Marke Nissan im Wert von ca. 3.000 Euro entwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum Auffälligkeiten in der Brieglebstraße bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Gothaer Polizei unter der Telefonnummer 03621/781124 zu melden. Bezugsnummer: 0153812/2026. (av) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst ...

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  • 21.06.2026 – 14:00

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  • 21.06.2026 – 07:16

    LPI-GTH: Sachbeschädigung an mehreren PKW - Zeugen gesucht

    Eisenach - Wartburgkreis (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitag, den 19.06.2026 und Samstag, den 20.06.2026 kam es in der Wartburgallee zu Beschädigungen an drei Fahrzeugen. Vermutlich zur Nachtzeitwurden hier jeweils die Heckscheibenwischer abgebrochen, sodass Sachschaden an den Fahrzeugen entstand. Wer Beobachtungen, den Tathergang betreffend, gemacht hat wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Eisenach ...

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