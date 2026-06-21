LPI-GTH: Hilfe teuer bezahlt
Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots)
Am frühen Sonntagmorgen beabsichtigte eine 44-jährige Frau einem unter Alkoholeinfluss gestürzten Radfahrer zu helfen. Dabei stieg sie in der Wölfiser Straße aus einem Pkw aus und stolperte über das Fahrrad. Beim anschließenden Sturz prallte sie so unglücklich auf, dass ihr mehrere Schneidezähne ausgeschlagen wurden. Beide Personen fuhren zur Behandlung der erlittenen Verletzungen in ein Krankenhaus. Bei dem 43-jährigen Radfahrer wurde zudem noch eine Blutentnahme wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt veranlasst. (av)
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