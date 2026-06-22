LPI-GTH: Gestürzt

Ilmenau (ots) - Sonntagnacht gegen 04:15 Uhr brachen drei bisher unbekannte Personen in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Weimarer Straße in Ilmenau ein. Hierzu wurde die Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses gewaltsam aufgebrochen, so dass die Unbekannten ins Gebäudeinnere gelangten. Hier begaben sie sich in der Folge in den Kellerbereich und hebelten im weiteren Verlauf eine Kellertür. Ob aus dem Kellerabteil etwas entwende wurde ist derzeit noch nicht ...

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