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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gestürzt

Geratal (Ilm-Kreis) (ots)

Der Fahrer einer Cross-Maschine zog sich gestern Abend bei einem Verkehrsunfall Verletzungen zu. Der Mann fuhr zwischen Angelroda und Geraberg auf ein der Straße angrenzendes Feld, überfuhr einen Hügel und stürzte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war weder versichert noch zugelassen. Eine Fahrerlaubnis hatte der Mann nicht. Entsprechende Verfahren gegen ihn wurden eingeleitet. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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