LPI-GTH: Schwerer Verkehrsunfall - 2. Nachtragsmeldung
Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)
Der 89-jährige Mitfahrer des am 13.06.2026 auf der B 90 N verunfallten 65 Jahre alten Ford-Fahrers (siehe http://presseportal.de/blaulicht/pm/126721/6293692) ist infolge seiner Verletzungen verstorben. (ah)
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