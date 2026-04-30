Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alarmanlage schlägt Diebe in die Flucht

Erfurt (ots)

Gestern Nachmittag (29.04.2026) wurden Diebe im Erfurter Stadtteil Brühlervorstadt durch eine Alarmanlage vertrieben. Gegen 15:00 Uhr schlugen die Unbekannten die hintere Scheibe eines Skodas in der Gorkistraße ein. Aufgeschreckt durch die ausgelöste Alarmanlage des Autos flüchteten die Täter, ohne etwas aus dem Skoda entwendet zu haben. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 200 Euro geschätzt. Hinzugerufene Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell