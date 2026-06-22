Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kontrolle entzogen

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Ein 39 Jahre alter Motorradfahrer sollte heute Morgen in der Tiefenbacher Allee einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Er versuchte sich jedoch der Anhaltung zu entziehen. Als sein Motorrad plötzlich aus ging, entschied sich der Mann zu Fuß quer über einen Fluss zu flüchten. Er konnte gestellt werden, ein Drogenvortest reagierte auf Cannabis, sowie Amphetamine/Methamphetamine. Außerdem bestand kein ausreichender Versicherungsschutz für die Vollcross-Maschine. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und entsprechende Verfahren eingeleitet. (ah)

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