Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Achtung Betrug: Vorsicht bei Ankäufen von Goldbarren.

Lippe (ots)

Die Polizei Lippe warnt aus aktuellem Anlass zur Vorsicht bei Ankauf-Geschäften von Goldbarren. In Lippe gab es in den vergangenen Monaten bereits mehrere Geschädigte, die in diesem Zusammenhang Anzeige bei der Polizei erstattet haben, weil ihnen gefälschte Goldbarren verkauft wurden.

In den meisten Fällen boten die Betrüger kleine Goldbarren über das Portal Kleinanzeigen zum Verkauf an. Bei einem persönlichen Treffen und einer Übergabe der Goldbarren, erfolgte die Zahlung in bar. Erst im Anschluss stellte sich bei allen Geschädigten durch eine Überprüfung heraus, dass die Goldbarren nicht echt waren und auch die entsprechenden Zertifikate, Rechnungen und Lieferscheine gefälscht wurden. Die Schadenssummen belaufen sich auf jeweils etwa 2.500 bis 4.500 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt in den genannten Fällen wegen Urkundenfälschung und Warenbetrug und bittet um Vorsicht bei Goldankäufen durch unseriöse Anbieter. Am sichersten kaufen Sie bei etablierten, ortsfesten Juwelieren oder Goldhändlern. Bei privaten Kaufgeschäften sollten Sie besonders achtsam sein und am besten im Vorfeld zu den angebotenen Goldbarren recherchieren und sich Dokumente für eine Überprüfung zeigen lassen. Wenn Sie Opfer eines Betruges geworden sind, erstatten Sie Anzeige bei ihrer örtlichen Polizei.

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