Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Saalfeld/Unterwirbach (ots)

Am Donnerstag, dem 05.02.2026 gegen 8.30 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Pkw-Fahrer die Straße "Vor dem Hainberg" in der Ortslage Unterwirbach. Aus bislang unbekannter Ursache, kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem sogenannten Straßendurchlass. Also mit einer Öffnung in einem Damm oder einer Mauer, durch die u.a. Wasser abgeleitet wird. Dadurch kippte das Fahrzeug auf die Seite. Durch den Unfall wurde der 49-Jährige leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden am Pkw.

