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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Unbekannte verschafften sich am 20.06.2026, gegen 01.30 Uhr, Zutritt zu einer Gaststätte in der Wartburgallee. Der oder die Täter entwendeten eine Geldbörse mit Bargeld. Es werden Zeugen gesucht, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0154077/2026 entgegengenommen. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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  • 22.06.2026 – 12:00

    LPI-GTH: Biertischgarnituren gestohlen - Zeugen gesucht

    Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots) - Drei Bierzeltgarnituren wurden durch Unbekannte am 21.06.2026 zwischen 02.00 Uhr und 07.30 Uhr entwendet. Die Garnituren waren in der Straße 'Auf der Hub' abgestellt. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0154329/2026 entgegengenommen. (ah) Rückfragen bitte an: ...

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  • 22.06.2026 – 10:00

    LPI-GTH: Schwerer Verkehrsunfall - 2. Nachtragsmeldung

    Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots) - Der 89-jährige Mitfahrer des am 13.06.2026 auf der B 90 N verunfallten 65 Jahre alten Ford-Fahrers (siehe http://presseportal.de/blaulicht/pm/126721/6293692) ist infolge seiner Verletzungen verstorben. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx ...

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  • 22.06.2026 – 08:00

    LPI-GTH: Gestürzt

    Geratal (Ilm-Kreis) (ots) - Der Fahrer einer Cross-Maschine zog sich gestern Abend bei einem Verkehrsunfall Verletzungen zu. Der Mann fuhr zwischen Angelroda und Geraberg auf ein der Straße angrenzendes Feld, überfuhr einen Hügel und stürzte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war weder versichert noch zugelassen. Eine Fahrerlaubnis hatte der Mann nicht. Entsprechende Verfahren gegen ihn wurden eingeleitet. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

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