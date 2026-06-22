LPI-GTH: Zeugen gesucht
Eisenach (Wartburgkreis) (ots)
Unbekannte verschafften sich am 20.06.2026, gegen 01.30 Uhr, Zutritt zu einer Gaststätte in der Wartburgallee. Der oder die Täter entwendeten eine Geldbörse mit Bargeld. Es werden Zeugen gesucht, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0154077/2026 entgegengenommen. (ah)
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Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
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