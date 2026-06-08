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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Personen bei Gerangel am ZOB leicht verletzt

Petershagen (ots)

(SN) Wegen einer körperlichen Auseinandersetzung wurde die Polizei am Samstagabend gegen 22.35 Uhr zum ZOB nach Petershagen gerufen.

Zuvor hatten sich drei Petershäger (19, 20, 24) gegen 22.35 Uhr an der dortigen Bushaltestelle aufgehalten, als eine männliche Person an sie herantrat und offenbar gezielt auf den 20-Jährigen mit einem Pfefferspray und Schlägen einwirkte. Als die Begleiter des Geschädigten den Angreifer aufforderten, dies zu unterlassen, flüchtete der von der Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Alle drei Personen verletzten sich leicht. Während der 20-Jährige von einer RTW-Besatzung ambulant versorgt wurde, benötigten seine beiden Begleiter keine Behandlung.

Die eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei blieb ohne Ergebnis. Die Hintergründe der Tat sind gegenwärtig noch unklar. Hinsichtlich der Identität des Angreifers ergaben sich erste Hinweise. Die polizeilichen Ermittlungen in diesem Zusammenhang wurden aufgenommen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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