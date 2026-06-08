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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Bäckerei gemeldet

Lübbecke (ots)

(SN) Bei einem Einbruch in eine Bäckerei-Filiale an der Ravensberger Straße (B 65) haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag Bargeld erbeutet.

So suchten die Täter ersten Ermittlungserkenntnissen zufolge die sich an einem Verbrauchermarkt befindliche Bäckerei im Zeitraum Samstag, 17.15 Uhr bis Sonntag 4.30 Uhr auf und brachen über ein rückwärtiges Glaselement in das Gebäude ein. Darin kam es zu Beschädigungen zweier leerer Kassensysteme. Anschließend machten sich die Täter an einem Tresor zu schaffen und entwendeten daraus Bargeld.

Hinweise zu den bisher unbekannten Tätern, verdächtigen Beobachtungen zwischen den Einmündungen Drukenstraße und "Am Denkmal" oder verwendeten Fluchtfahrzeugen nimmt die Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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