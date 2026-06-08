Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrecher stehlen Schmuck

Bad Oeynhausen (ots)

(TB) Bisher Unbekannte brachen am Freitag in eine Wohnung im Werfelweg ein. Hierbei erbeuteten die Täter Schmuck.

Die Einbrecher nutzten zur Mittagszeit die Abwesenheit der Mieter aus, um in das Mehrfamilienhaus zu gelangen. Dort brachen sie die Wohnungstür der Senioren auf. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten sowie öffneten und durchwühlten mehrere Schränke, als auch Schubladen. Hier stießen sie auf diversen Schmuck. Letztendlich konnten die Langfinger entkommen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0571) 8866-0 entgegen.

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