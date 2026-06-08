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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer kollidiert mit Baum

POL-MI: Autofahrer kollidiert mit Baum
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Stemwede (ots)

Ein 51 Jahre alter Autofahrer ist am Freitag in Stemwede mit einem Baum kollidiert.

Den Erkenntnissen zufolge hatte der Autofahrer gegen 17.55 Uhr die Bohmter Straße in Richtung Haldem befahren, als er kurz hinter der Einmündung zur Ilweder Straße aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Leitpfosten und einem Straßenbaum kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der Stemweder leichte Verletzungen und wurde mittels RTW in das Krankenhaus Damme gebracht.

Weil sich den Beamten bei dem Mann Verdachtsmomente einer Alkoholisierung ergaben, erfolgte die Entnahme einer Blutprobe, die Sicherstellung des Führerscheins und die Einleitung eines entsprechenden Ermittlungsverfahrens. Das beschädigte Auto wurde abgeschleppt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

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Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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