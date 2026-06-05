Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Raser flüchtet vor Polizeikontrolle - Führerschein und Fahrzeug sichergestellt

Preußisch Oldendorf (ots)

(SN) Ein 18-jähriger Autofahrer hat am Mittwoch in Bad Holzhausen versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen und dabei mutmaßlich andere Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Gegen 17.15 Uhr war einer Streifenwagenbesatzung auf der Berliner Straße ein BMW mit abgelaufenen Kurzzeitkennzeichen aufgefallen, als der in Richtung Lübbecke unterwegs war.

Als die Beamten ihren Streifenwagen daraufhin wendeten und die Nachfahrt aufnahmen, drückte der Fahrer sein Gaspedal nach unten und ignorierte die eingeschalteten optischen und akustischen Anhaltesignale.

Während der Nachfahrt erreichte der Streifenwagen laut Tachonadel zeitweise Geschwindigkeiten von über 100 km/h. Dennoch gelang es den Gesetzeshütern nicht zu dem BMW aufzuschließen. Mit weiterhin den Straßenverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit setzte der BMW-Fahrer seine Fahrt über die Wittekindsstraße bis in die Straße "Kleiner Garten" fort.

Dort kamen dem Auto mehrere Fahrzeuge entgegen. Darunter musste ein Pkw-Fahrer seinen Wagen zur Verhinderung einer Kollision stark abbremsen. Zudem hielten sich in dem Bereich mehrere Fußgänger auf, die durch das rücksichtslose Fahrverhalten des jungen Fahrers mutmaßlich gefährdet wurden.

Die Nachfahrt endete schließlich in der Röthestraße. Dort konnten die Einsatzkräfte sowohl den BMW als auch dessen mutmaßlichen Fahrer antreffen. Der 18-jährige Preußisch Oldendorfer hatte zwischenzeitlich versucht, sich hinter einem Gartenzaun zu verstecken.

Für den Fahranfänger dürfte das beschriebene Fahrverhalten nun weitreichende Konsequenzen haben. Die Polizei stellte nicht nur seinen Führerschein, sondern auch den BMW sicher. Darüber hinaus wurde eine umfangreiche Strafanzeige auf den Weg gebracht.

Die Ermittler suchen nun Zeugen. Personen, denen der beschriebene BMW aufgefallen ist oder Verkehrsteilnehmende, die durch den Fahrstil des Preußisch Oldendorfers gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei den Verkehrsermittlern unter Telefon (0571) 88660 zu melden. Dies gilt auch für den Autofahrer, der seinen Pkw stark abbremsen musste.

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