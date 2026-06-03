Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verletzter Kradfahrer flüchtet vom Unfallort

Minden (ots)

(TB) Auf der Portastraße kollidierte am Dienstagnachmittag ein Kradfahrer mit zwei Autos. Der Zweiradfahrer flüchtete. Für die Suche nach dem offensichtlich verletzten Fahrer wurde neben einem Diensthund auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Der Fahrer eines Audis (23) befuhr gegen 17:05 Uhr die linke Fahrspur der Portastraße in Richtung Klausenwall. In Höhe der Kreuzung zur Wittekindallee musste der Auetaler aufgrund der Rotlichtzeigenden Ampel anhalten. Die hinter ihm fahrende Toyota-Fahrerin (62) hielt ebenfalls an. Hierauf näherte sich von hinten ein Motorradfahrer den stehenden Autos. Der Biker versuchte noch sich zwischen Fahrbahnbegrenzung und Fahrzeugen durchzudrängeln. Hierbei verlor er die Kontrolle über die Yamaha und stürzte. Durch das Krad wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Der Mann versuchte in der Folge das Motorrad aufzurichten, um es in Gang zu setzen. Da ihm dies nicht gelang, flüchtete er mit offensichtlichen Verletzungen. Da sein Gesundheitszustand nicht gesichert eingeschätzt werden konnte, wurden Suchmaßnahmen eingeleitet. Diese führten nicht zum Auffinden des Bikers. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell