Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kradfahrer erliegt nach Unfall seinen Verletzungen

Minden (ots)

(TB) Infolge der Kollision mit einer Kehrmaschine erlag in den frühen Morgenstunden des Mittwochs ein Kradfahrer seinen schweren Verletzungen. Das Verkehrsunfallteam der Polizei Paderborn hat die Ermittlungen aufgenommen.

Den bisherigen Erkenntnissen nach befuhr ein 64-Jähriger mit seinem Krad gegen 05:40 Uhr die Ringstraße in Richtung Dankersen. Kurz hinter der Stiftstraße, und noch vor der Brückenunterführung zur Marienstraße, kollidierte der Mindener mit einer Kehrmaschine, an dessen Steuer ein 46-Jähriger saß. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation erlag der Zweiradfahrer seinen schweren Verletzungen. Die Unfallaufnahme dauert noch an. Der Verkehr auf der Ringstraße in Richtung Dankersen wird ab der Stiftstraße abgeleitet.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell