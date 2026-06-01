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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Vandalen beschädigen Reifen von sechs Autos

Minden (ots)

(TB) Zu mehreren Sachbeschädigungen an Autos wurde die Polizei am Samstagmorgen in den Stadtteil Königstor gerufen. Insgesamt acht Reifen hatten Unbekannte zerstochen.

Demnach hatten Unbekannte in der Nacht zu Samstag sechs Fahrzeuge verschiedener Hersteller heimgesucht, die im Bereich der Schillerstraße ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellt waren. Den bisherigen Feststellungen nach hatten die Täter die Reifen mutmaßlich zerstochen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0571) 8866-0 entgegen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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