POL-MI: Vandalen beschädigen Reifen von sechs Autos
Minden (ots)
(TB) Zu mehreren Sachbeschädigungen an Autos wurde die Polizei am Samstagmorgen in den Stadtteil Königstor gerufen. Insgesamt acht Reifen hatten Unbekannte zerstochen.
Demnach hatten Unbekannte in der Nacht zu Samstag sechs Fahrzeuge verschiedener Hersteller heimgesucht, die im Bereich der Schillerstraße ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellt waren. Den bisherigen Feststellungen nach hatten die Täter die Reifen mutmaßlich zerstochen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0571) 8866-0 entgegen.
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