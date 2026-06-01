Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autos kollidieren auf Kreuzung

Hüllhorst (ots)

(TB) Bei Büttendorf kollidierten am Samstagvormittag zwei Autos. Hierbei zogen sich zwei Beteiligte Verletzungen zu.

Ein 35-Jähriger befuhr gegen 10:30 Uhr mit seinem Volvo den Hongsener Weg in Richtung Heidkämpe. Mit in seinem Fahrzeug befand sich seine schwangere Frau (32) sowie ein einjähriges Kind. Der Lübbecker wollte in der Folge die Büttendorfer Straße geradeaus überqueren. Auf dieser fuhr zu dem Zeitpunkt ein Volkswagen, an dessen Steuer eine Lübbecker (59) saß. Somit kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die Golf-Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die Schwangere Beifahrerin des Volvos wurde mittels Rettungswagen dem Klinikum Minden zugeführt, wo sie zur Beobachtung verblieb. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Im Rahmen der Unfallaufnahme sowie der Fahrzeugbergung musste die Kreuzung zwischenzeitlich gesperrt werden. Die alarmierte Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab.

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