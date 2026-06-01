PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autos kollidieren auf Kreuzung

Hüllhorst (ots)

(TB) Bei Büttendorf kollidierten am Samstagvormittag zwei Autos. Hierbei zogen sich zwei Beteiligte Verletzungen zu.

Ein 35-Jähriger befuhr gegen 10:30 Uhr mit seinem Volvo den Hongsener Weg in Richtung Heidkämpe. Mit in seinem Fahrzeug befand sich seine schwangere Frau (32) sowie ein einjähriges Kind. Der Lübbecker wollte in der Folge die Büttendorfer Straße geradeaus überqueren. Auf dieser fuhr zu dem Zeitpunkt ein Volkswagen, an dessen Steuer eine Lübbecker (59) saß. Somit kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die Golf-Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die Schwangere Beifahrerin des Volvos wurde mittels Rettungswagen dem Klinikum Minden zugeführt, wo sie zur Beobachtung verblieb. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Im Rahmen der Unfallaufnahme sowie der Fahrzeugbergung musste die Kreuzung zwischenzeitlich gesperrt werden. Die alarmierte Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 01.06.2026 – 10:32

    POL-MI: Autofahrerin zieht sich bei Alleinunfall leichte Verletzungen zu

    Espelkamp (ots) - (TB) Eine Autofahrerin verlor am Samstagabend bei Isenstedt die Kontrolle über ihren Wagen. Die Fahrt endete im Straßengraben. Die Lübbecker in befuhr gegen 19:00 Uhr mit ihrem Skoda die Gehlenbecker Straße in Richtung Espelkamp. In Höhe des "Stadtweg" bog die 20-Jährige links ab. Hierbei kollidierte sie zunächst mit einem Straßenschild. ...

    mehr
  • 30.05.2026 – 12:21

    POL-MI: Alleinunfall in Hille: 24-jähriger kollidiert mit einem Baum und verstirbt

    Minden-Lübbecke (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Hille ist am Freitag Abend ein 24-jähriger mit seinem Pkw tödlich verunglückt. Vorbehaltlich weiterer Ermittlungen hat der Kia-Fahrer gegen 21:45 Uhr von Hartum kommend die Obere Straße in Fahrtrichtung Nordhemmern befahren. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und ...

    mehr
  • 30.05.2026 – 09:38

    POL-MI: Kreuzungskollision in Espelkamp: Renault-Fahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

    Minden-Lübbecke (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der L770 in Espelkamp ist am Freitag Abend ein Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Den bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr ein 27-jähriger aus Espelkamp gegen 19:45 Uhr mit seinem roten Renault die Tonnenheider Straße in Richtung Schmalge. Als er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren