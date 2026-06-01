POL-MI: Autofahrerin zieht sich bei Alleinunfall leichte Verletzungen zu
Espelkamp (ots)
(TB) Eine Autofahrerin verlor am Samstagabend bei Isenstedt die Kontrolle über ihren Wagen. Die Fahrt endete im Straßengraben.
Die Lübbecker in befuhr gegen 19:00 Uhr mit ihrem Skoda die Gehlenbecker Straße in Richtung Espelkamp. In Höhe des "Stadtweg" bog die 20-Jährige links ab. Hierbei kollidierte sie zunächst mit einem Straßenschild. Anschließend geriet sie nach rechts von der Straße ab und krachte ich den angrenzenden Straßengraben. Hierbei zog sich die junge Frau Verletzungen zu, die im Krankenhaus Lübbecke ambulant behandelt wurden. Das Auto war nicht mehr fahrbereit. Es musste geborgen und abgeschleppt werden.
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