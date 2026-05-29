Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Fahrradsturz auf dem Klausenwall: Polizei sucht wichtige Ersthelfer und Zeugen

Minden (ots)

(DM) Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen auf dem Klausenwall ereignet hat, sucht die Polizei nach mehreren wichtigen Zeugen und Ersthelfern.

Am heutigen Vormittag erschien eine 70-jährige Mindenerin auf der Polizeiwache, um den Vorfall nachträglich zu melden. Nach eigenen Angaben war die Seniorin am Donnerstag gegen 07:45 Uhr mit ihrem Pedelec auf dem Radweg des Klausenwalls unterwegs. Sie befuhr den Abschnitt in Richtung Tonhallenstraße, auf der dem Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) gegenüberliegenden Straßenseite.

Das Nächste, woran sie sich erinnern kann, ist, dass sie auf dem Boden lag und sich mehrere Passanten rücksichtsvoll um sie kümmerten. Da die 70-Jährige unter Schock stand, gab sie den Helfern gegenüber zunächst an, dass es ihr gut gehe, und setzte ihre Fahrt fort. Erst im Nachgang realisierte sie die Situation und bemerkte, dass sie durch den Sturz Verletzungen erlitten hatte.

Um den genauen Unfallhergang rekonstruieren zu können, bittet die Polizei nun dringend die Personen, die der Seniorin vor Ort geholfen haben, sich zu melden. Insbesondere suchen die Ermittler: Einen jungen Mann, der mit einem E-Scooter unterwegs war. Einen Autofahrer, der mit einem schwarzen Kleinwagen vor Ort hielt und mutmaßlich gerade einen Rettungswagen verständigen wollte. Und einen weiteren Fahrradfahrer, der ebenfalls Erste Hilfe leistete.

Die genannten Ersthelfer sowie Zeugen, die den Sturz beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0571) 8866-0 bei der Polizei in Minden zu melden.

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