Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kreuzungskollision in Lahde: Seat-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Petershagen (ots)

(DM) Bei einem Verkehrsunfall im Industriegebiet Petershagen-Lahde ist am Donnerstagnachmittag eine Autofahrerin leicht verletzt worden. An den beteiligten Fahrzeugen und einem Zaun entstand Sachschaden.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr eine 61-jährige aus Moringen gegen 16:30 Uhr mit ihrem grauen Seat die Straße "Dingbreite" aus Richtung der Landesstraße 770 kommend. Als sie beabsichtigte, die Kreuzung zur Industriestraße geradeaus zu überqueren, kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit einer von links kommenden Sattelzugmaschine.

Der Lkw-Fahrer (47) aus Bücken konnte den Unfall mit seinem Mercedes-Sattelzug nicht mehr verhindern, sodass die Front des Lastwagens die Fahrertür des Seat erfasste. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw von der Fahrbahn geschleudert und prallte gegen einen angrenzenden Zaun, an dem das Auto schließlich schwer beschädigt zum Stehen kam.

Die Seat-Fahrerin erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen. Sie wurde nach einer Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in das Johannes-Wesling-Klinikum nach Minden gebracht. Ihre 30-jährige Beifahrerin aus Petershagen sowie der Lenker der Sattelzugmaschine blieben bei dem Unfall unverletzt.

Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Lastwagen und am Zaun entstand ebenfalls Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell