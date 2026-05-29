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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Aufmerksame Zeugen bringen Polizei auf die Spur von zwei Tätern

Bad Oeynhausen (ots)

(TB) Zwei zunächst Unbekannte warfen am Donnerstagabend Scheiben eines Lagerraums ein. Später versuchten sie diverse Autos zu öffnen. Beide konnten ermittelt werden.

Zunächst wurden die Einsatzkräfte gegen 23:30 Uhr in die Innenstadt gerufen. In der Weserstraße hatten zwei jüngere Personen mehrfach versucht in ein Firmengebäude einzudringen. In der Folge zerstörten sie zwei Scheiben eines Lagerraums. Kurze Zeit darauf traf die erste alarmierte Streifenwagenbesatzung vor Ort ein. Zu dem Zeitpunkt hatten die Täter das Objekt noch nicht betreten. Weitere Einsatzkräfte nahmen die Fahndung auf.

Gegen Mitternacht versuchten zwei mutmaßlich Jugendliche in der Schulstraße diverse Fahrzeuge zu öffnen. Im Rahmen der Suchmaßnahmen gerieten die beiden Tatverdächtigen in den Fokus einer Streifenwagenbesatzung. Trotz Fluchtversuchs konnte ein 15-Jähriger im Bereich der Kanalstraße gestellt werden. Dem anderen gelang zwar die Flucht, konnte aber von den Beamten zweifelsfrei als ein 19-jähriger Bad Oeynhausen erkannt werden. Der Jüngere wurde zur Wache verbracht. Hier konnte der Bad Oeynhausener an seine Erziehungsberechtigen übergeben werden. Während der Flucht weggeworfene Beweismittel konnten die Einsatzkräfte auffinden und sicherstellen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

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Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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