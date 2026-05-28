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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verbotene Fahrstunde endet an Hauswand

Bad Oeynhausen (ots)

(TB) Die Autofahrt eines jungen Mannes endete am Mittwochabend an einer Hauswand. Zudem war der Bad Oeynhausener nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Der 18-Jährige führte gegen 21:25 Uhr auf einer Stichstraße sowie einem Parkplatz in der Straße "Alter Rehmer Weg" Fahrübungen durch. Hierbei verlor er die Kontrolle über den nicht zugelassenen Mazda und fuhr gegen eine Hauswand. Hierbei entstand Sachschaden an Haus und Auto. Ein weiteres Problem für den für den Heranwachsenden bestand darin, dass er sich derzeit zwar in der Führerscheinausbildung befindet, daher allerdings nicht im Besitz der amtlichen Lizenz ist. Durch die verbotene Fahrstunde wird deren Erteilung nun deutlich verzögern.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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