POL-MI: Verbotene Fahrstunde endet an Hauswand
Bad Oeynhausen (ots)
(TB) Die Autofahrt eines jungen Mannes endete am Mittwochabend an einer Hauswand. Zudem war der Bad Oeynhausener nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.
Der 18-Jährige führte gegen 21:25 Uhr auf einer Stichstraße sowie einem Parkplatz in der Straße "Alter Rehmer Weg" Fahrübungen durch. Hierbei verlor er die Kontrolle über den nicht zugelassenen Mazda und fuhr gegen eine Hauswand. Hierbei entstand Sachschaden an Haus und Auto. Ein weiteres Problem für den für den Heranwachsenden bestand darin, dass er sich derzeit zwar in der Führerscheinausbildung befindet, daher allerdings nicht im Besitz der amtlichen Lizenz ist. Durch die verbotene Fahrstunde wird deren Erteilung nun deutlich verzögern.
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