Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Motorradfahrer bei Verkehrsunfall auf der L 770 schwer verletzt

Petershagen (ots)

(DM) Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 770 in Petershagen-Lahde sind am Pfingstmontag zwei Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei herrschte gegen 13:50 Uhr auf der L 770 aufgrund hohen Verkehrsaufkommens ein erheblicher Rückstau in Fahrtrichtung Espelkamp. Ein 36-jähriger Motorradfahrer aus Minden befuhr mit seiner KTM die Landesstraße und wartete zunächst im stockenden Verkehr. Augenscheinlich beabsichtigte der Mann anschließend zu wenden und scherte hierzu nach links auf den Gegenfahrstreifen aus.

Zeitgleich fuhr ein 61-jähriger Motorradfahrer aus Haselünne ebenfalls mit einer KTM von hinten heran und beabsichtigte scheinbar, links an dem Stau vorbeizufahren. Als sich der Mindener bereits quer auf dem Gegenfahrstreifen befand, übersah er nach ersten Ermittlungen den von hinten kommenden Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 61-Jährige mit der Front seines Motorrads seitlich gegen das Fahrzeug des 36-Jährigen prallte.

Durch die Kollision kamen beide Motorräder zu Fall. Die beiden Fahrzeugführer erlitten schwere Verletzungen und wurden nach einer Erstversorgung vor Ort durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein zunächst angeforderter Rettungshubschrauber landete ebenfalls an der Unfallstelle, ein Transport der Verletzten erfolgte letztlich jedoch mit Rettungswagen.

Beide Motorräder wurden nicht unerheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Neben mehreren Streifenwagen der Polizei waren zudem rund 30 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Friedewalde und Petershagen im Einsatz. Die Unfallstelle befand sich etwa mittig zwischen der Weser und dem Schleusenkanal Lahde.

Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die L 770 für rund zwei Stunden voll gesperrt. Es kam zu entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen.

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