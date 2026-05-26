Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Blitzeinbruch in Telefon-Shop

Bad Oeynhausen (ots)

(TB) Ein Telefon-Shop im Werre-Park war in der Nacht zu Sonntag das Ziel von Einbrechern. Hierbei entwendeten die Täter diverse Ausstellungsgeräte.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge schlugen die bisher Unbekannten gegen 04:40 Uhr die Schaufenstertür der Filiale mit Pflastersteinen ein. Durch das Loch in der Scheibe gelangten die Einbrecher in das Ladenlokal. Hier entwendeten sie den Großteil der Ausstellungsstücke verschiedener Telefonmarken. Ersten Hinweisen nach flüchteten die Täter im Anschluss mit einem vermutlich weißen Kleinwagen über die Mindener Straße in Richtung in Richtung BAB 30.

Zeugenhinweise nehmen den Ermittler der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an.

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