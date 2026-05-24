Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzten Pedelec-Fahrer

Preußisch Oldendorf (ots)

Am Samstag, den 23.05.2026, kam es in den späten Nachmittagsstunden zu einem Verkehrsunfall mit einem Pedelec-Fahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 67-Jähriger aus Melle mit seinem Pedelelec den Gehweg der Bünder Straße, der in diesem Bereich für Fahrradfahrer freigegeben ist. Als er die Einmündung Wellensiekweg erreicht hatte, stürzte er ohne Fremdbeteiligung mit seinem Pedelec und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Einen Schutzhelm trug er nicht. Der 67-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Hannover verbracht. Zur Klärung des Unfallhergangs unterstützte ein Spezialistenteam (VU-Team) aus Bielefeld die Unfallaufnahme.

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