PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzten Pedelec-Fahrer

Preußisch Oldendorf (ots)

Am Samstag, den 23.05.2026, kam es in den späten Nachmittagsstunden zu einem Verkehrsunfall mit einem Pedelec-Fahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 67-Jähriger aus Melle mit seinem Pedelelec den Gehweg der Bünder Straße, der in diesem Bereich für Fahrradfahrer freigegeben ist. Als er die Einmündung Wellensiekweg erreicht hatte, stürzte er ohne Fremdbeteiligung mit seinem Pedelec und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Einen Schutzhelm trug er nicht. Der 67-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Hannover verbracht. Zur Klärung des Unfallhergangs unterstützte ein Spezialistenteam (VU-Team) aus Bielefeld die Unfallaufnahme.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke
Leitstelle

Telefon: (0571) 8866-0
E-Mail: leitstelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 22.05.2026 – 13:15

    POL-MI: Firmeneinbrüche beschäftigen die Polizei

    Rahden, Hüllhorst, Hille (ots) - (TB) Drei Firmeneinbrüche im Mühlenkreis beschäftigen derzeit die Polizei. In allen Fällen prüfen die Kriminalisten Tatzusammenhänge. Zudem hoffen die Ermittler auf Zeugenhinweise. Bislang Unbekannte drangen in der Nacht zu Freitag in eine Firma in der Erich-Heinzig-Straße in Rahden ein. Hierbei lösten die Einbrecher einen Alarm aus. Nachdem die Polizeileitstelle von ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 12:21

    POL-MI: Diebstahl auf Baustelle vereitelt

    Porta Westfalica (ots) - (SN) Nach einem Hinweis zu verdächtigen Beobachtungen auf einer Baustelle rückte die Polizei am späten Mittwochabend gegen 23.50 Uhr an die Straße "Zur Porta" nach Lerbeck aus. Auf dem Baustellengelände an der ehemaligen Grundschule bemerkten die Beamten nicht nur einen dunklen Mercedes Sprinter, sondern konnten auch eine Person feststellen, die sich im Laufschritt entfernte. Trotz ...

    mehr
  • 21.05.2026 – 11:56

    POL-MI: Rollerfahrer flüchtet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Rahden (ots) - (SN) Ein bisher unbekannter Zweiradfahrer auf einem offenbar frisierten Kleinkraftrad hat sich am Samstagabend in Rahden einer Polizeikontrolle entzogen. Die Polizei bittet um Hinweise. Dabei befuhr eine Streifenwagenbesatzung gegen 18.30 Uhr die Mindener Straße, als sie zwei Rollerfahrer bemerkte. Nach Erblicken des Polizeiautos stoppte einer der Zweiradfahrer und klappte das am Roller angebrachte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren